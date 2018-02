UWV: tekort technisch personeel loopt op

Het tekort aan technisch personeel in Nederland loopt op. Volgens uitkeringsinstantie UWV komen er steeds meer vacatures bij en zijn die vacatures ook steeds moeilijker vervulbaar.

Het gaat onder meer om vakspecialisten in de bouw zoals metselaars, schilders en bouwmonteurs. Ook lassers en werkvoorbereiders in de industrie zijn door het aantrekken van de economie nu uiterst gewild.

In het eerste kwartaal van 2016 ontstonden er nog 53.000 vacatures voor dit soort beroepen. In het derde kwartaal vorig jaar ging het om ruim 61.000 stuks. Dat komt neer op een toename van 16 procent.

,,We zien inmiddels ook mensen uit andere sectoren in scholingsprojecten van de techniek, zoals IT’ers, magazijnmedewerkers, bakkers, slagers, chauffeurs en zelfs mensen met een achtergrond in de detailhandel of administratie.”, verklaart Johan van der Kleij, landelijk adviseur techniek bij UWV.

Cijfers wijzen ook uit dat het aantal nieuwe WW-uitkeringen voor technici de afgelopen jaren sterk is gedaald. Verstrekte de instantie in 2013 nog 125.000 nieuwe WW-uitkeringen aan technici, in 2017 waren dit er nog maar 58.000.