Maersk wil 2017 snel vergeten

Containervervoerder A.P. Møller-Maersk wil het ,,ongewone” jaar 2017 het liefst zo snel mogelijk vergeten. Onder meer een grote cyberaanval zorgde voor problemen. Ook kampte het concern met andere ,,operationele uitdagingen”. Dit alles leidde ertoe dat niet aan de gemiddelde verwachtingen werd voldaan. Voor het lopende boekjaar gaan de Denen uit van een flinke groei.

Onder de streep resteerde over het afgelopen boekjaar een verlies van bijna 1,2 miljard dollar, tegen een tekort van 1,9 miljard dollar een jaar eerder. De omzet kwam uit op 30,9 miljard dollar, 13 procent meer dan een jaar eerder.

A.P. Møller-Maersk is volop bezig met een herstructurering, waarbij sommige onderdelen overboord gaan. Maersk Tankers en de Braziliaanse containerdivisie Mercosul werden al verkocht. Over de verkoop van Maersk Oil is inmiddels ook overeenstemming bereikt. Een ,,structurele oplossing” voor Maersk Drilling en Maersk Supply Service wordt dit jaar verwacht.