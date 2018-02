‘Huizenprijzen dit jaar nog harder omhoog’

De huizenprijzen in Nederland stijgen dit jaar nog harder dan vorig jaar. Die verwachting spreken economen van Rabobank uit in een nieuwe analyse over de woningmarkt.

In 2017 steeg de prijs van een koopwoning gemiddeld met 7,6 procent. In 2018 wordt dat 8 procent en een jaar later nog eens 7 procent. Door die prijsstijgingen kost de gemiddelde woning in Nederland over twee jaar rond de 300.000 euro. Dat is positief voor huizenbezitters, maar heeft ook negatieve kanten, waarschuwen de Rabo-economen. Het kan ervoor zorgen dat een koophuis voor meer starters buiten bereik raakt. Bovendien moeten huishoudens zich dieper in de schulden steken.

De woningverkopen stegen afgelopen jaar vooral buiten de Randstad hard. In Gelderland ging het aantal verkochte woningen met 19 procent omhoog, in Drenthe met 23 procent en in Flevoland zelfs met 24 procent. Rabobank-econoom Christian Lennartz verwacht dat die opmars dit jaar doorzet, maar ,,dat het aantal verkopen in de steden stagneert of verder daalt”. Het aantal verkopen daalt begin 2019, verwachten Lennartz en zijn collega’s. Dat gebeurt als grote groepen potentiële kopers tegen financieringsproblemen aanlopen.