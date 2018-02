Wel of geen hypotheekadvies? Dit zijn de voordelen

Zelfstandige adviseurs zijn het belangrijkste kanaal voor hypotheekadvies. Dat blijkt uit onderzoek van marktonderzoeksbureau GfK in opdracht van Autoriteit Financiële Markten (AFM). Wij gingen na wat onafhankelijk hypotheekadvies aantrekkelijk maakt ten opzichte van advies van de bank. En waar moet je opletten bij het in zee gaan met een onafhankelijke adviseur?

Aan een hypotheek zit je al snel dertig jaar vast. Het is dus belangrijk dat je een hypotheek afsluit die bij jouw persoonlijke situatie past. Je kunt dit zelf regelen, maar dan zal je al snel merken dat dit niet overal mogelijk is. Verder kun je een bank in de arm nemen of een onafhankelijke adviseur. Er zijn overigens verschillende banken in Nederland waarbij je alleen een hypotheek kunt afsluiten via een onafhankelijke hypotheekadviseur.

Het voordeel van een hypotheekadviseur is dat hij of zij soms de mogelijkheid heeft om met meer dan één bank zaken te doen. Hierdoor kan er gekeken worden naar wat voor jouw situatie het voordeligst is. Een onafhankelijke hypotheekadviseur vergelijkt voor jou de producten van meerdere aanbieders. Het verschil is dus het grotere aanbod wat een onafhankelijke hypotheekadviseur kan aanbieden.

Prijzen verschillen

Voor een hypotheekadvies betaal je advieskosten. Deze kunnen aardig verschillen per adviseur. De advieskosten bij een bank zijn vaak lager, maar de hypotheekrente is daarentegen weer hoger.

Het is belangrijk om goed te controleren wat een hypotheekadviseur allemaal doet voor de prijs. Dit kan nogal eens verschillen. Komen er aparte kosten bij voor bijvoorbeeld het regelen van een overlijdensrisicoverzekering, woonlastenverzekering, overbruggingshypotheek of bankgarantie? Vraag dit altijd na. De bank biedt meestal slechts één hypotheek en één verzekering aan.

Voordat je een keuze maakt tussen een bank of een onafhankelijk hypotheekadvies kan je eenvoudig online je hypotheek berekenen. Zorg dat je hiervoor de gegevens van de hoogte van je inkomen, de eventuele inbreng van eigen geld en de koopprijs van het huis dat je op het oog hebt bij de hand hebt. Dit heeft allemaal invloed op de maandelijkse lasten en de hoogte van de hypotheek. Een goede voorbereiding is het halve werk.