EU-regels om ‘sjoemeldiesels’ te voorkomen

Strengere Europese toelatingsregels voor nieuwe auto’s moeten gesjoemel met emissiewaarden zoals met het dieselschandaal in de toekomst voorkomen. Het Europees Parlement heeft ingestemd met de aanscherping van voorschriften voor typegoedkeuringen van auto’s. De wet gaat in vanaf 2020.

De Europese Commissie krijgt de bevoegdheid om, naast de nationale autoriteiten zoals in Nederland RDW, zelf auto’s te testen. Per auto die niet aan de EU-normen voldoet, kan Brussel boetes uitdelen tot 30.000 euro. Ook kan de commissie terugroepacties in de hele EU beginnen.

Daarnaast wordt het toezicht op de weg aangescherpt. De EU-lidstaten worden verplicht per 40.000 nieuw geregistreerde auto’s steekproefsgewijze controles op de weg uit te voeren en de resultaten bekend te maken.

Rapporteur Gerben-Jan Gerbrandy (D66): ,,Strenger toezicht is broodnodig. Nationale toezichthouders houden al veel te lang in eigen land de auto-industrie de hand boven het hoofd.”