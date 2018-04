RTL Nederland gaat nieuwe koers varen

RTL Nederland gooit het roer flink om. Het mediabedrijf laat de oude zendergerichte aanpak los en gaat zich meer richten op ,,een hechte relatie en directe interactie” met de consument. Dat moet via elk denkbaar kanaal en zelfs buiten het scherm gebeuren.

Door de herstructurering verdwijnen managementlagen en worden afdelingen samengevoegd. Ook ontstaan nieuwe bedrijfsonderdelen, met name op het vlak van technologie en data. Hierbij komen arbeidsplaatsen te vervallen. Dat wordt deels gerealiseerd door natuurlijk verloop, maar gedwongen ontslagen zijn niet uitgesloten. Een woordvoerster kon nog niet aangeven om hoeveel arbeidsplaatsen het gaat. ,,Dat gebeurt pas in een latere fase”, zo gaf ze aan.

Bij RTL Nederland werken circa 800 mensen in vaste dienst. Eerder deze week stapte financieel topvrouw Vivienne de Leeuw nog per direct op. Zij kon zich volgens RTL niet vinden in de nieuwe plannen.