RAI Amsterdam vult gat na wegvallen autobeurs

RAI Amsterdam heeft vorig jaar de schade ondanks het wegvallen van twee belangrijke autobeurzen weten te beperken. De omzet van de exploitant van het Amsterdamse conventiecentrum viel in 2017 hoger uit dan een jaar eerder. Ook de winst steeg.

Het beurs- en congrescentrum kampte vorig jaar met het wegvallen van de AutoRAI en BedrijfsautoRAI. Het gat dat de twee beurzen achterlieten, vulde RAI Amsterdam door nieuwe evenementen aan te trekken. Ook de groei van bestaande evenementen compenseerde het gemis, zegt topman Paul Riemens.

In totaal werden in de RAI Amsterdam 443 evenementen gehouden, waaronder 73 internationale beurzen of congressen. Daarmee trok het conventiecentrum vorig jaar 1,6 miljoen mensen. Dat leverde een omzet op van 123,3 miljoen, ruim 3 miljoen meer dan in het voorgaande jaar. Onder de streep bleef 5,3 miljoen euro over, een kleine 3 ton meer dan in 2016.