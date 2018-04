Gestage groei voor Starbucks

Starbucks groeit gestaag door. De uitbater van koffieketens zag de omzet in de winkels die langer dan een jaar open zijn met 2 procent stijgen. In China was sprake van een groei met 4 procent.

De omzet in het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar kwam uit op ruim 6 miljard dollar. Dat betekende een stijging van bijna 14 procent ten opzichte van een jaar eerder. De opbrengsten werden ook vooruitgeholpen door de opening van honderden nieuwe Starbucks-filialen. In het laatste kwartaal kwamen er 468 bij. Daartegenover stond de sluiting van 298 Teavana-filialen. Wereldwijd heeft Starbucks nu 28.209 winkels verdeeld over 76 landen.

De winst van Starbucks viel 1,1 procent hoger uit op 660 miljoen dollar. Starbucks keerde afgelopen kwartaal 2 miljard dollar uit aan aandeelhouders via dividend en het inkopen van eigen aandelen.

Dit jaar wil Starbucks 2300 nieuwe filialen openen. De vergelijkbare omzet moet 3,5 procent hoger uitvallen. Het bedrijf sleutelde niet aan de eerder afgegeven winstverwachting.