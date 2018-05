Bankconvenanten SnowWorld onder druk

Uitbater van skihallen SnowWorld kan naar verwachting in de tweede helft van het lopende gebroken boekjaar niet voldoen aan alle eerdere afspraken die het met kredietverstrekker ABN AMRO heeft gesloten. Het bedrijf voert op dit moment gesprekken met de bank over aanpassing van de bankconvenanten, zo werd in een halfjaarbericht gemeld.

SnowWorld, dat op het punt staat te worden overgenomen door investeerder Alychlo, kampte in de voor het bedrijf belangrijke eerste jaarhelft met achterblijvende bezoekersaantallen. Het warme najaarsweer zorgde er voor dat het wintersportseizoen later op gang kwam. De uitbater van indoor skihallen heeft die achterstand niet weten in te halen.

Al met al resulteerde dit in een omzetdaling met 6,3 procent tot 18,1 miljoen euro. Onder de streep resteerde 4,1 miljoen euro, 600.000 euro minder dan een jaar eerder. Door hogere prijzen te rekenen, kon de omzetdaling nog deels worden gecompenseerd. Het aantal bezoekers viel ruim 10 procent lager uit.

SnowWorld gaat voor het hele jaar uit van een lager bedrijfsresultaat. De nettowinst zal op gelijk niveau blijven omdat een jaar eerder 1 miljoen euro extra aan ontwikkelkosten werd betaald.