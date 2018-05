Beurzen dicht vanwege Dag van de Arbeid

De aandelenbeurzen in Amsterdam, Brussel, Parijs en Frankfurt zijn dinsdag gesloten vanwege de Dag van de Arbeid. In Londen wordt wel gehandeld. Ook de Amerikaanse beurzen zijn gewoon open.

AEX-index op Beursplein 5 sloot maandag 0,1 procent hoger op 555,73 punten. De MidKap daalde 0,2 procent, tot 774,56 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen stegen tot 0,3 procent, Parijs won 0,7 procent.

De agenda is overigens vrij aardig gevuld. In Londen openden olie- en gasconcern BP en maaltijdbezorger Just Eat de boeken. In de Verenigde Staten staan onder meer cijferpresentaties van Pfizer en Merck op de rol. Na de slotbel in New York opent technologiegigant Apple de boeken.