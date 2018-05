Rustige beurshandel in Azië

De beurshandel in Azië verliep dinsdag rustig. Veel graadmeters in het Verre Oosten beurzen waren gesloten vanwege de Dag van de Arbeid. Beleggers verwerkten onder meer het nieuws dat Amerikaanse importheffingen tegen de Europese Unie worden uitgesteld tot juni, terwijl de invoertarieven wel voor China en Japan gelden. Ook beschuldigingen van Israël aan het adres van Iran dat stiekem aan kernwapens zou werken werden gewogen.

In Tokio keerden beleggers juist terug na een lang weekend, maandag was de beurs gesloten vanwege een nationale feestdag. De Nikkei-index begon mei 0,2 procent hoger op 22.508,03 punten. Een negatieve uitschieter was Sony. De Japanse elektronicagigant verloor 6,1 na een winstwaarschuwing. Industrieel conglomeraat Hitachi won juist 6,1 procent na goede resultaten.

De All Ordinaries in Sydney dikte 0,6 procent aan. Australische beleggers verwerkten het rentebesluit van de nationale bank, die zoals verwacht de belangrijkste rentetarieven handhaafde. Vooral de aandelen van banken gingen omhoog. De beurzen in Zuid-Korea, China en Hongkong waren gesloten vanwege de Dag van de Arbeid. Ook in onder meer Singapore, India en Vietnam werd niet gehandeld.