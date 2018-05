Carlsberg steeds populairder in Azië

Bierbrouwer Carlsberg slijt steeds meer van zijn bieren in Azië. De Denen wisten de bierverkopen in die regio in de eerste maanden van het jaar met 12 procent op te voeren tot 9 miljoen hectoliter. De Aziatische groei compenseerde voor de lagere volumes in Europa.

In West-Europa verkocht Carlsberg 2 procent minder bier, waarbij de omzet 3 procent lager uitviel. De regio is met een totale afzet van 12,2 miljoen hectoliter de grootste afzetmarkt voor Carlsberg. Vooral speciaalbier en alcoholvrij bier is hier populair. In Oost-Europa, goed voor 6 miljoen hectoliter bier, was sprake van een volumedaling met 6 procent. In Rusland verliezen de Denen nog altijd marktaandeel.

In totaal verkocht Carlsberg in het eerste kwartaal 27,2 miljoen hectoliter bier. Daarmee was het volume gelijk aan de meetperiode een jaar eerder. De omzet van Carlsberg viel 5 procent lager uit tot 12,7 miljard kroon (1,7 miljard euro). Onder meer negatieve wisselkoerseffecten speelde het concern parten net als de verkoop van onderdelen.

Voor het hele jaar hield Carlsberg vast aan de verwachtingen.