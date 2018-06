Cao KLM-grondpersoneel laat op zich wachten

Een nieuwe cao voor het grondpersoneel van KLM laat nog op zich wachten. Vakbonden en KLM voerden donderdag en vrijdag opnieuw overleg maar kwamen er nog niet uit. De partijen voeren al geruime tijd overleg over een nieuwe cao voor de 14.500 medewerkers.

Op woensdag 20 en donderdag 21 juni wordt verder gepraat, zo werd zaterdag duidelijk. ,,Om de directie nog één kans te bieden”, zoals FNV dat omschrijft. Volgens KLM is er wel voortgang geboekt. De luchtvaartmaatschappij heeft een concreet integraal voorstel voor een cao gedaan maar, zo zegt KLM, het is de bonden niet gelukt een gezamenlijke reactie hierop te geven. ,, Met name de loonparagraaf blijkt een complex element.”

Hete hangijzers zijn het loon, de veel te hoge werkdruk en het ontbreken van uitstroommogelijkheden, zegt FNV. ,,Het kan zo echt niet langer doorgaan: de mensen verzuipen in het werk en het wordt steeds zwaarder om fatsoenlijk je pensioen te halen”, zegt Jan van den Brink van FNV Luchtvaart. Volgens hem ,,zijn wel majeure bewegingen van de KLM-directie nodig. Helemaal nu het drukste zomerseizoen ooit voor de deur staat en er nauwelijks vast personeel bij komt.”