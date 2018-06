Gemiddeld drie keer per maand gaat fulltime reisblogger Denise van Rijswijk van het online reismagazine Inhetvliegtuig.nl op reis. Dit varieert van stedentrips in Berlijn, waar ze overnacht in hotelkamers van 12.000 euro per nacht, tot verre reizen in Costa Rica, waar ze in een privé villa met groot zwembad verblijft. “Ik merk wel dat ik verwend ben geraakt.”

Een half jaar geleden heeft Denise haar fulltime baan als webdesigner opgezegd om zich volledig te kunnen richten op haar platform. “Dat was een spannende stap, maar ik had niet voldoende vakantiedagen om al mijn reizen te maken.” Op haar platform deelt ze luxe reizen voor ieder budget en schrijft ze over hotels, restaurants, boetiekjes, hotspots en excursies. “Sommige vrouwen genieten van een designertas. Ik kan heel blij worden van een luxe hotel.”

Denise gaat veel op persreis, zowel in groepsverband als individueel. Deze reizen komen vaak tot stand door samenwerkingen met tourism boards, hotels en premium brands. Daarnaast reist ze ook privé veel. Wat ooit begon met een persoonlijk blog over reizen is inmiddels uitgegroeid tot een professioneel reismagazine waar Denise van kan leven.

Als je kiest voor luxe reizen heeft dit al snel een stigma, aldus Denise. “Mensen denken dat een luxe reis niet avontuurlijk is. Ik deel die mening niet. Je kunt in een heel tof hotel slapen en de volgende dag de jungle in gaan. Ik vind het juist leuk om iedere dag nieuwe avonturen te beleven, in mooie hotels te slapen en de wereld te ontdekken. Het werkt zelfs een beetje verslavend, want je wilt steeds meer zien.”

“Mijn vriend en ik hadden een eigen butler”

Soms blijft Denise ook wat dichter bij huis. “Ik mocht onlangs in het eerste zessterrenhotel van Nederland slapen: Hotel TwentySeven op de Dam in Amsterdam. Dat was wel bijzonder om mee te maken. Mijn vriend, die meestal mee gaat op reis, en ik hadden een eigen butler. Voor zo’n kamer betaal je al snel 2.000 euro per nacht.”

Dat is nog een koopje vergeleken het luxe hotel in Berlijn waar Denise op uitnodiging mocht slapen. “Dat was het hotel waar Michael Jackson ook overnacht heeft. Ik sliep in een loft met meerdere slaapkamers en drie badkamers voor 12.000 euro per nacht. Alles daar is exclusief. Ik kreeg kaviaar en champagne bij het ontbijt. Hier verblijven voornamelijk bekende mensen.”

Als Denise thuis is, wil ze vaak zo snel mogelijk weer weg. “Ik wil zoveel mogelijk reizen, maar geen digital nomad zijn. Ik wil wel een thuisbasis hebben. Altijd on the road zijn, gaat ook zijn tol eisen. Al dat reizen kan best af en toe vermoeiend zijn.” Een aantal jaren geleden heeft Denise een vliegangst ontwikkeld, na een heftige vlucht met veel turbulentie en blikseminslag in de vleugel. “Sindsdien vind ik vliegen niet meer zo leuk, maar ik zet me telkens weer over mijn angst heen. Ik wil nog zoveel zien van de wereld!”

Lees ook: