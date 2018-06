Simian breidt fors uit. De drukkerij in Groningen wordt aan de zijkant vergroot met een nieuwe hal. Daarvoor is zo’n 25.000 vierkante meter grond gekocht, laat eigenaar Wouter Haan weten. Begin 2020 is de nieuwe bedrijfshal operationeel.

Simian, het moederbedrijf van de drie drukwerksites Reclameland, Drukland.nl en Flyerzone, gaat de extra ruimte inzetten voor het opzetten van nieuwe afdelingen en gaat zich meer focussen op grootformaat print- en drukwerk. Met deze uitbreiding wordt Simian een van de grootste drukkerijen van Nederland.

Blijven innoveren

Simian groeide de afgelopen jaren flink door. Als gevolg van die enorme groei vergroot Simian ruim twee jaar na de opening het pand in Westerbroek. De drukkerij heeft 25.000 vierkante meter grond aangekocht dat naast het huidige pand ligt. Hiermee beslaat Simian straks een drie keer zo groot pand op een grondoppervlakte van maar liefst 35.000 vierkante meter. Haan: “Met deze extra ruimte kunnen we ons blijven innoveren, ons assortiment uitbreiden en zorgen dat we de beste én snelste drukkerij van Nederland blijven.”

Met alle investeringen van afgelopen jaren in pre- en postpress machines, de verhuizing naar een groter pand en in twee jaar tijd van 60 naar 125 medewerkers gaan, heeft Simian een belangrijke voorsprong in de grafische industrie opgebouwd ten opzichte van concurrenten. “We zijn de enige online drukkerij met een volledig eigen productie die ‘s avonds en op zondag bereikbaar is. We zijn ook uniek in onze prijzen en levertijden”, zegt Haan.

Beste en nieuwste machines

Het nieuwe gedeelte wordt gebruikt voor de afwerking van digitaal en offset drukwerk en de afdeling grootformaat. Haan: “Omdat we het pand van de grond af opbouwen, kunnen we alles zo slim mogelijk inrichten. Natuurlijk betrekken we ook onze medewerkers bij dit proces, zodat we straks een prettige en efficiënte werkomgeving creëren met de beste en nieuwste machines.”

Voor de toekomst ziet Haan voldoende uitdagingen om de drie drukwerksites verder te ontwikkelen. “We zijn in Nederland en België de enige online drukkerij die écht innoveert en een eigen productiefaciliteit heeft. Onze service, ons uitgebreid productassortiment en onze bereikbaarheid, maken ons sterk. Als we zo doorgroeien hebben we in 2020 zo’n 200 collega’s en verwerken we 2500 à 3000 orders per dag.”

Mede mogelijk gemaakt door: Simian.