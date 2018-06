Export bloemen en planten blijft gelijk

De export van bloemen en planten doet het net zo goed als vorig jaar. Net als in 2017 werd na vijf maanden de grens van 3 miljard euro overschreden. Planten doen het dit jaar daarbij beter dan bloemen, meldde brancheorganisatie VGB.

De uitvoer in de maand mei, vaak de drukste maand van het jaar voor de plantenexport, viel iets lager uit dan vorig jaar. Met een waarde van 723 miljoen euro werd de 733 miljoen euro van vorig jaar, een maandrecord, net niet gehaald.

Het weer had dit jaar grote invloed op de export. In het begin van het jaar was het koud, maar daarna werd het warmer en nam de vraag naar met name tuinplanten toe. De cijfers bevestigen dat beeld, want eind maart was de exportwaarde nog lager dan vorig jaar. Eind mei was dat rechtgetrokken. Exporteurs rekenen erop dat er toch ook dit jaar weer groei zal zijn.