Al jaren wordt erover gesproken, maar nog steeds is het niet gebeurd: de regulering van kansspelen via internet. Maar inmiddels zijn er grote stappen gezet om de Wet Kansspelen op Afstand in te voeren. Gaat de wet er dan eindelijk komen?

CDA en ChristenUnie zitten allesbehalve te wachten op de invoering van de Wet Kansspelen op Afstand. De partijen zijn voornamelijk bang dat het reguleren van online gokken meer gokverslaafden in de hand zal werken. ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf liet daarom vorige maand in EenVandaag weten dat zij wenste dat betalingen naar goksites geblokkeerd werden. De gedachtegang hierachter was dat Nederlanders geen kansspelen meer kunnen spelen wanneer zij geen betalingen meer kunnen doen aan goksites. Volgens de Raad van State kun je betaaldienstverleners echter niet verbieden om betalingen van en naar online casino’s te organiseren.

Toch komen de christelijke partijen er niet bekaaid vanaf. Er komen namelijk, op aandringen van hen, extra maatregelen om kansspelverslaving bij online gokken tegen te gaan. Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, maakte dit vorige week namens het kabinet bekend. Nu uitvoering is gegeven aan dit onderdeel van het regeerakkoord, kan het wetgevingsproces volgens Dekker ‘voortvarend’ worden hervat, aldus het Het Financieele Dagblad.

Het is goed mogelijk dat door de aangescherpte Wet Kansspelen op Afstand, de Eerste Kamer binnenkort instemt met de wet. De Tweede Kamer stemde twee jaar geleden al in met het wetsvoorstel, maar de Eerste Kamer was nog niet overtuigd vanwege de verslavingsrisico’s. De Wet Kansspelen op Afstand maakt online gokken legaal. Als deze wet in werking treedt, kunnen Nederlandse en buitenlandse aanbieders van online gokmogelijkheden een vergunning aanvragen bij de Kansspelautoriteit in ons land.

Vertegenwoordiger in Nederland

Van der Graaf liet vorige maand weten dat de Wet Kansspelen op Afstand online casino’s en bookmakers zou gaan verplichten zich te vestigen in Nederland. Dat was opmerkelijk te noemen, omdat die eis in strijd is met het Europese verdrag. Dat wetende, leek het nog lang te duren voordat er groen licht zou worden gegeven voor de wet. Maar inmiddels hebben de coalitiepartijen VVD, D66, ChristenUnie en CDA hierover met succes om de tafel gezeten.

De coalitie heeft een compromis gesloten wat betreft deze maatregel, aldus online casino vergelijker Casinovergelijker.net. Een casino hoeft niet gevestigd te zijn in Nederland, maar wel binnen de Europese Unie. Casino’s die zijn neergestreken in een land met een deugdelijk licentiesysteem kunnen overigens een ontheffing krijgen. Verder moet er een vertegenwoordiger in Nederland aanwezig zijn die gevolmachtigd is om namens het casino beslissingen te nemen. Deze vertegenwoordiger is het aanspreekpunt voor de toezichthouder en verslavingsinstanties. Ook moeten casino’s een borgsom van 800.000 euro neerleggen voor eventuele boetes.

Volgens de eerdergenoemde online casino vergelijker is het mogelijk dat casino’s en bookmakers een rechtszaak gaan aanspannen, omdat in principe iemand uit bijvoorbeeld België net zo goed een casino kan vertegenwoordigen als iemand die gevestigd is in ons kikkerlandje.

Strikt onderscheid tussen computerspellen en online gokken

Verder wil Dekker dat er een strikt onderscheid wordt gemaakt tussen computerspellen en online gokken. Om gamers niet in de verleiding te brengen om een gokje te gaan wagen, gaat Dekker de wervings- en reclameactiviteiten voor kansspelen door middel van games beperken. Daarnaast wordt er op kansspelproducten, voordat ze op de markt komen, een risicoanalyse op verslaving losgelaten.

Maar dat is nog niet alles: spelers kunnen zich door het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS) laten blokkeren voor deelname aan kansspelen. Probleemspelers kunnen ook geblokkeerd worden door onder meer familie, een bewindvoerder of een curator. Verder komt er een door online casino’s, bookmakers, casino’s en speelhallen gefinancierd verslavingspreventiefonds.

Tot slot zijn er maatregelen opgesteld met betrekking tot goede doelen en sport. Zo brengt het kabinet om de marktontwikkelingen te stimuleren de verplichte afdracht voor goede doelen omlaag van vijftig procent van de inleg naar veertig. Dekker heeft laten weten dat goede doelen achter de huidige Wet Kansspelen op Afstand staan. Iets wat positief is, gezien de goede doelen voorheen flink lobby voerden tegen de Wet Kansspelen op Afstand. Zal de wet dan eindelijk worden ingevoerd?