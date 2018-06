Wisselend beeld op beurzen

De Europese aandelenbeurzen zijn dinsdag met wisselende resultaten de dag uitgegaan. De AEX sloot met een kleine plus, maar enkele andere beurzen speelden de winsten van eerder op de dag weer kwijt. Beleggers bleven voorzichtig en hielden de ontwikkelingen rond de internationale handelsstrijd nauwlettend in de gaten.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,1 procent in de plus op 547,27 punten. De MidKap daalde 0,6 procent tot 777,17 punten. De beursgraadmeter in Londen ging 0,5 procent omhoog. Parijs bleef vrijwel vlak en Frankfurt leverde 0,3 procent in.

Chipbedrijven in Europa werden opgepikt na de koerstik in de sector op maandag. Austria Microsystems (AMS) en STMicroelectronics stegen tot 2,9 procent. Chipmachinemaker ASML was een van de grootste stijgers bij de hoofdfondsen op het Damrak met een winst van 0,7 procent, na een adviesverhoging door AlphaValue. Maandag daalde de koers van ASML nog ruim 5 procent.

Koploper in de AEX was medisch technologiebedrijf Philips met een plus van 1,2 procent. Telecombedrijf KPN sloot de rij met een min van meer dan 2 procent.