Topman Goldman Sachs kondigt vertrek aan

Topman Lloyd Blankfein van de grote Amerikaanse bank Goldman Sachs draagt met ingang van oktober het stokje over aan David Solomon. Dat werd dinsdag officieel bekendgemaakt. Er gingen al heel lang geruchten over het aanstaande vertrek van Blankfein.

De 63-jarige Blankfein staat sinds 2006 aan het hoofd van Goldman Sachs, een van de grootste banken in de Verenigde Staten. Hij is een van de langstzittende topmannen in de Amerikaanse zakenwereld. Blankfein kreeg de afgelopen jaren wel de nodige kritiek. Zo was de rol die de bank speelde bij het ontstaan van de kredietcrisis niet onomstreden.

Ook zijn uitspraak uit 2009 dat banken ‘werk van god’ zouden doen, zorgde voor veel ophef in de financiële wereld. Voor die uitlating heeft Blankfein later ook zijn excuses aangeboden.

Solomon is nu nog operationeel directeur en president bij de bank. Na het vertrek van medebestuurder Harvey Schwartz eerder dit jaar zagen kenners hem al als de belangrijkste kandidaat om Blankfein op te volgen. Solomon werkt al sinds 1999 bij Goldman Sachs en slaagde erin langzaam op te klimmen. Zo leidde hij de investeringstak van de bank tien jaar lang en had hij een belangrijke rol bij plannen om de diversiteit binnen het bedrijf te verbeteren.

Het financiële concern kwam ook met kwartaalcijfers. Geholpen door groei bij onder meer de investeringstak ging de nettowinst flink omhoog. Onder de streep hield Goldman Sachs afgelopen kwartaal bijna 2,6 miljard dollar over, tegen ruim 1,8 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar. De baten gingen daarbij met bijna een vijfde omhoog naar 9,4 miljard dollar.