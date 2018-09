Ryanair schrapt 190 vluchten op vrijdag

Ryanair schrapt vrijdag 190 van de 2400 geplande vluchten vanwege een staking van piloten in verschillende Europese landen, waaronder Nederland. Dat liet de Ierse luchtvaartmaatschappij weten.

Het is de tweede grote stakingsdag bij de prijsvechter. Op 10 augustus, midden in de vakantieperiode, legden piloten ook al het werk neer in vijf Europese landen, inclusief Nederland. Vluchten vanaf Eindhoven gingen gewoon door, omdat Ryanair piloten van elders inschakelde om het werk van stakers over te nemen.

Het conflict met Ryanair draait vooral om de arbeidsvoorwaarden die de budgetmaatschappij hanteert. Daarnaast vinden de bonden in alle betrokken landen dat de lokale arbeidswetgeving van kracht moet zijn op de arbeidscontracten. Nu geldt voor de veertig tot vijftig in Nederland werkzame Ryanair-vliegers de Ierse wetgeving.