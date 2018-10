Lager begin voor Wall Street

Google plus

Verfconcern PPG Industries, dat eerder vergeefse pogingen deed het Nederlandse AkzoNobel in te lijven, opende eveneens de boeken. Het bedrijf, dat onlangs met een winstalarm naar buiten kwam, zette een hogere omzet in de boeken en won 0,4 procent aan beurswaarde.

Philip Morris won in de openingsminuten bijna 3 procent. De tabaksfabrikant wist met zijn kwartaalcijfers positief te verrassen. Het bedrijf achter merken als Marlboro en Chesterfield voerde zijn omzet en winst op, ondanks een daling van het aantal verkochte sigaretten.

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met minnen aan de nieuwe sessie begonnen. Beleggers kauwden nog wat na op de woensdag gepubliceerde notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve. Daaruit valt op te maken dat de Fed-bestuurders verder willen gaan met renteverhogingen dan aanvankelijk gedacht.

