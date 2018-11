Pon voert belang in fietsproducent Accell op

Handelshuis Pon heeft zijn belang in fietsenbedrijf Accell verder vergroot. Het bedrijf kocht woensdag op de beurs 913.179 aandelen voor gemiddeld 19 euro per stuk. Daarmee heeft het bedrijf achter onder meer fietsenmerk Gazelle al 11,6 procent van Accell in handen. Pon mikt op een belang van maximaal 20 procent.

Pon poogde eerder vergeefs de maker van onder meer Batavus en Koga-fietsen in zijn geheel in te lijven. Het handelshuis heeft nu de intentie uitgesproken om voor de langere termijn aandeelhouder te worden van Accell. De leiding van Accell heeft inmiddels aangegeven te willen praten met Pon.