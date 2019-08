Biodieselbedrijf frauderende eigenaar failliet

Biodiesel Kampen, het bedrijf van de vorige week veroordeelde ondernemer Cees B., is failliet verklaard door de rechtbank in Zwolle. B. kreeg een gevangenisstraf, onder meer wegens witwassen en fraude met biodiesel.

Het bankroet van Biodiesel Kampen is volgens curator Reinier Quint niet zozeer het gevolg van die veroordeling, maar van een nieuw en groter fraudeonderzoek van het Openbaar Ministerie. Het bedrijf kwam onder andere in de financiƫle problemen doordat B. en een andere betrokkene wegens die zaak lange tijd in voorlopige hechtenis zitten.

Met Biodiesel Kampen, dat uit verschillende oliesoorten biodiesel maakt, is volgens Quint niets mis. Hij maakt de vergelijking met een auto waarvan de chauffeur de fout in is gegaan, maar die nog prima rijdt. Hij probeert een nieuwe koper te vinden voor het circa 45 werknemers tellende bedrijf.