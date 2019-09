Primark groeit door nieuwe winkels

Kledingverkoper Primark groeit dit jaar met 4 procent. Dat komt vooral door nieuwe winkels in Europa en de Verenigde Staten. In winkels die al meer dan een jaar open zijn, daalde de omzet licht. Dat meldde moederbedrijf Associated British Foods, dat zijn verwachtingen voor heel 2019 gelijk hield.

De winstmarge van Primark lag aanzienlijk hoger dan vorig jaar. Op de Britse markt deed de keten van kledingwinkels het relatief goed. De vergelijkbare winkelverkopen daalden weliswaar licht, maar het marktaandeel van Primark groeit wel.

Associated British Foods verwacht dat de winst dit jaar ongeveer vergelijkbaar is met die van vorig jaar. Behalve Primark deed ook de divisie Groceries, dat onder meer Twinings-thee en ontbijtgranen van Jordan’s maakt, het goed. De suikertak had daarentegen opnieuw te lijden van lagere suikerprijzen in Europa.