Bonden willen direct van topvrouw Proximus af

Belgische vakbonden eisen dat telecombedrijf Proximus per direct alle contacten verbreekt met topvrouw Dominique Leroy, nu ze is voorgedragen als hoogste bestuurder van KPN. De bonden vrezen dat ze het Belgische telecombedrijf in slechte staat zal achterlaten, om vanuit Nederland een “telecomaanval op België te lanceren”.

De oproep staat in een open brief aan de voorzitter van de raad van bestuur, Stefaan De Clerck. De bonden hebben het schrijven op het hoofdkantoor van Proximus afgeleverd. Op de achtergrond speelt een reorganisatie die Leroy eerder dit jaar aankondigde. Daarbij zullen 1900 banen verdwijnen, terwijl er 1250 nieuwe werknemers worden aangenomen.

Vakbond ACV vindt de huidige informatie over de reorganisatie te vaag. Dat Leroy in december de overstap naar KPN maakt, bewijst volgens de bond dat achter het plan niet de juiste bedoelingen zitten. Volgens een andere bond, ACOD, bemoeilijkt het aanstaande vertrek van Leroy onderhandelingen over de reorganisatie.