AEX begint met nipte winst

De Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met een nipte winst begonnen aan de nieuwe handelsweek. Ook de andere Europese beurzen openden licht hoger. De hoop op meer stimuleringsmaatregelen door de wereldwijde centrale banken zorgde voor enige steun op de beursvloeren. Vooral financiële fondsen profiteerden daarvan.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na enige minuten handelen 0,1 procent in de plus op 570,12 punten. De MidKap klom ook 0,1 procent, tot 823,42 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,4 procent.

Sterkste stijger in de AEX was ABN AMRO met een winst van 1,3 procent na een adviesverhoging door Morgan Stanley. Alhold Delhaize sloot de rij met een verlies van 1,1 procent. In de MidKap stond kabel- en telecombedrijf Altice Europe bovenaan met een plus van 5,1 procent dankzij een adviesverhoging door JPMorgan. Grootste daler was Air France-KLM met een min van 4,9 procent. De luchtvaartcombinatie vervoerde in augustus meer passagiers dan een jaar eerder, maar wel iets minder dan in juli. Het vrachtvervoer nam opnieuw af.