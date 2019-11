Uber verliest taxivergunning in Londen

Taxidienst Uber dreigt te moeten vertrekken uit Londen, een van zijn belangrijkste markten in de wereld. De huidige vergunning loopt dinsdag af. Toezichthouder Transport for London (TfL) verstrekt geen nieuwe licentie.

Uber en TfL liggen al jaren met elkaar overhoop. De taxidienst verloor in 2017 zijn recht om in Londen te rijden, omdat Uber de veiligheidsregels niet zou naleven en actief controleurs zou tegenwerken. Uber ging in beroep en voerde veranderingen door. Vorig jaar kreeg Uber van de rechter een voorwaardelijke vergunning van vijftien maanden. Die werd in september met twee maanden verlengd.

Uber heeft ongeveer 45.000 chauffeurs in Londen. In de Britse hoofdstad wordt de app maandelijks door meer dan 3,6 miljoen mensen gebruikt. Daarmee is Londen de grootste Europese markt voor het Amerikaanse bedrijf.

Uber kan nog tegen de beslissing van de TfL in beroep gaan. Daarvoor heeft het bedrijf 21 dagen de tijd. In de tussentijd kunnen de taxi’s van Uber gewoon blijven rijden. Het aandeel Uber, dat een notering heeft in New York, ging in de zogeheten voorbeurshandel onderuit.