Beurzen winnen terrein

De Europese beurzen wonnen maandag terrein. Berichten van Chinese staatsmedia dat Peking en Washington een gedeeltelijke handelsdeal naderen zorgden voor optimisme onder beleggers. Op het Damrak was biotechnoloog Curetis in trek na een handelsupdate.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,6 procent in de plus op 596,46 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 880,58 punten. Parijs, Frankfurt en Londen gingen tot 0,6 procent vooruit.

Staalconcern ArcelorMittal ging aan kop in de AEX met een winst van ruim 2 procent. ABN AMRO sloot de rij met een min van 1,4 procent. Analisten van KBC Securities verwachten dat het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar overtredingen van de witwasregels door de bank zal resulteren in een boete van 200 miljoen tot 250 miljoen euro.

Takeaway daalde 0,3 procent. Het bestuur van de Britse maaltijdbezorger Just Eat (plus 0,1 procent) schaart zich unaniem achter het fusievoorstel van Takeaway en raadt aandeelhouders aan niet in te gaan op het bod van de in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus (min 0,3 procent).

In de MidKap was AMG de sterkste daler met een verlies van meer dan 2 procent. Kredietbeoordelaar Standard & Poor’s (S&P) zette de vooruitblik voor de metalenspecialist op negatief vanwege de relatief hoge schuldenlast. Kunstmestproducent OCI zakte 1,3 procent na publicatie van de kwartaalresultaten.

Op de lokale markt steeg Curetis ruim 32 procent in beurswaarde. Het biotechnologiebedrijf liet in een handelsupdate weten een spoedige beslissing van de Amerikaanse toezichthouder FDA te verwachten over bredere toelating van zijn diagnosesysteem Unyvero.

In Parijs kreeg Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) er 2,2 procent bij. Het Franse luxeconcern neemt de Amerikaanse juweliersketen Tiffany over voor meer dan 16 miljard dollar. Novartis klom 0,5 procent in Zürich. De Zwitserse farmaceut koopt de Amerikaanse biotechnoloog The Medicines voor zo’n 9,7 miljard dollar.

De euro was 1,1010 dollar waard tegen 1,1030 op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie stond vlak op 57,77 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 63,43 dollar per vat.