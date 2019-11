‘Jan Modaal komt niet aan koophuis’

Jan Modaal moet hard zoeken, wil hij in Nederland nog aan een koophuis komen. Het aanbod van betaalbare woningen is gering, meldt hypotheekbemiddelaar De Hypotheker op basis van eigen onderzoek.

De modale eenverdiener, die volgens De Hypotheker een bruto-inkomen van 32.700 euro per jaar verdient, kan momenteel uit slechts 4,3 procent van alle huizen op de woningsite Funda kiezen. Dan gaat het om woningen van van maximaal 150.000 euro.

De situatie is het meest nijpend in de provincies Utrecht en Noord-Brabant waar nog geen 2 procent van het woningaanbod binnen het bereik van Jan Modaal valt. In de noordelijke provincies als Groningen, Friesland en Drenthe en ook in Zeeland valt nog wel wat te kopen. Daar is 10 tot 20 procent van het woningaanbod betaalbaar voor de modale eenverdiener.

Voor een doorsnee huishouden met twee verdieners, met een inkomen van 62.500 euro, zijn meer mogelijkheden. Zij kunnen uit ongeveer een derde van het totale woningaanbod kiezen. Dat zijn woningen waar een prijskaartje van maximaal 300.000 euro aan hangt.