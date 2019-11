‘Maak verantwoorde keuze lening makkelijker’

Ook bij leningen is de vraag stellen hem beantwoorden. De manier waarop een lening online wordt aangeboden, kan de keuzes van consumenten tijdens het afsluitproces beïnvloeden. Dat constateren de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en kredietaanbieder Freo in gezamenlijk praktijkonderzoek.

Als bijvoorbeeld vooraf geen maandelijks aflosbedrag is ingevuld, kiezen mensen voor een 8,5 procent hoger aflosbedrag dan wanneer een aflosbedrag van 2 procent van de lening is ingevuld. En als consumenten zelf over de looptijd van de lening kunnen beslissen, dan kiezen ze voor een looptijd van gemiddeld zeven maanden langer. Deze uitkomst gaat tegen de verwachting van de onderzoekers in.

Volgens de AFM kan de manier waarop invulschermen zijn ingericht ervoor zorgen dat mensen een product kiezen dat niet past bij hun behoeften en belangen. Een op de vijf Nederlandse huishoudens loopt momenteel het risico met problematische schuld te maken te krijgen.

De toezichthouder roept andere kredietaanbieders op om nog eens goed te kijken naar hun website. Door hier wat aan te sleutelen kunnen ze het nemen van een verantwoorde leenbeslissing makkelijker maken, aldus de AFM.