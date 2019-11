Weinig beweging op Europese beurzen

De Europese aandelenbeurzen lieten dinsdag weinig beweging zien. Beleggers deden het rustig aan na de nieuwe recordstanden op Wall Street en hielden vooral de verdere ontwikkelingen rond het gedeeltelijke handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China in de gaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent in de min op 596,14 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 884,84 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,2 procent. De Londense FTSE-index won 0,1 procent.

Staalconcern ArcelorMittal was de grootste daler bij de hoofdfondsen op het Damrak met een verlies van 0,9 procent. Adyen ging op kop met een winst van 0,9 procent. Aandeelhouder Pentavest heeft 310.000 aandelen van het betaalbedrijf verkocht voor een prijs van 658 euro per stuk aan institutionele beleggers.

Bij de middelgrote bedrijven stond luchtvaartcombinatie Air France-KLM bovenaan met een plus van ruim 3 procent. Bouwer BAM sloot de rij met een min van 1,5 procent. Bij de kleinere bedrijven verloor ForFarmers 0,7 procent. Het veevoerbedrijf draagt Roeland Tjebbes voor als opvolger van financieel topman Arnout Traas.

RoodMicrotec daalde 0,5 procent op de lokale markt. De toeleverancier aan de chipindustrie verwacht dit jaar een omzet te behalen die op hetzelfde niveau ligt als vorig jaar. Curetis (plus 9 procent) zette de opmars voort. Het biotechnologiebedrijf steeg een dag eerder al ruim 30 procent na een positieve handelsupdate.

In Frankfurt zakte Rocket Internet 1,9 procent. De Duitse start-upinvesteerder boekte iets minder winst in de eerste negen maanden van het jaar door de afgenomen beurswaarde van modeplatform Global Fashion Group en de Afrikaanse webwinkel Jumia. De La Rue raakte 21 procent kwijt in Londen. De Britse drukkerij van paspoorten en bankbiljetten schrapt zijn dividend na tegenvallende halfjaarcijfers.

De euro was 1,1017 dollar waard tegen 1,1009 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent in prijs tot 58,29 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 63,87 dollar per vat.