Info updates ontbreekt soms bij slim apparaat

Consumenten die slimme apparaten kopen moeten vóór de aankoop informatie ontvangen van de fabrikant of de verkoper over updates. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft signalen ontvangen dat dit nu nog niet altijd gebeurt. Daarom gaat de toezichthouder hier komende tijd extra op letten.

Steeds meer apparaten die consumenten gebruiken, zijn tegenwoordig verbonden met het internet. Voorbeelden van deze ‘slimme’ apparaten zijn bijvoorbeeld een draadloze luidspreker waarmee je muziek op iedere gewenste plek in je huis kunt streamen of de pop van je kind die herkent wie er tegen haar praat en dan ook antwoordt. Denk ook aan slimme thermostaten of smartphones.

“Juist bij slimme apparaten is het van groot belang dat consumenten weten hoe het is geregeld met updates. Dan weet je namelijk ook hoe lang het apparaat goed en veilig gebruikt kan worden”, zegt Edwin van Houten, directeur consumenten bij de ACM.