Werken in de cloud voordelig voor bedrijven

Werken in de cloud: het kan voor bedrijven heel voordelig zijn. Cloud computing is niets anders dan dataverwerking via het internet (de cloud). In ons dagelijks leven gebruiken we de cloud veel, bijvoorbeeld als we ons banksaldo checken op onze telefoon. Maar ook in het bedrijfsleven is het niet meer weg te denken. Als je de overstap hebt gemaakt naar de cloud, kan je als bedrijf ervoor kiezen om het beheer volledig uit handen te geven, ook wel managed cloud services genaamd.

In het verleden werden IT-diensten, zoals software, servers en netwerken gedownload op een fysieke computer of server. Met behulp van cloud computing hebben particulieren en bedrijven dezelfde soort toepassingen, maar dan online. Van de Nederlandse ondernemingen met 10 tot 50 medewerkers werken meer dan 46 procent in de cloud. Dit percentage ligt hoger bij bedrijven met meer dan 250 medewerkers, namelijk boven de 78 procent.

Voordelen cloud

Werken in de cloud verhoogt de efficiëntie, zorgt ervoor dat je sneller kunt innoveren, de bedrijfsvoering kunt verbeteren en meer grip krijgt op de ICT-kosten en beheer. De cloud waarborgt de bedrijfscontinuïteit en back-ups maken en het noodherstel na een ramp is veel makkelijker. Doordat je met cloud computing geen kosten meer hoeft te maken voor de aanschaf van hardware en software en voor het installeren en beheren van eigen datacenters in het bedrijf, scheelt dit aanzienlijk in de kosten.

Bevordering samenwerking

Daarnaast bevordert en ondersteunt het werken in de cloud de samenwerking. Teams kunnen in de cloud altijd en overal documenten openen, bewerken en te delen, waardoor ze in staat zijn om veel efficiënter samen te werken. Het is dus niet nodig om bijlages heen en weer te sturen. Doordat de documenten gedeeld worden, ziet iedereen één versie van het gedeelde werk en voorkom je dat bestanden conflicteren.

Beheer cloud uitbesteden

Als onderneming kan je ervoor kiezen om zelf het beheer te doen van de cloud of om dit uit te besteden aan een gespecialiseerde partij, ook wel managed cloud services genaamd. Je hebt dan geen omkijken naar de cloud en de infrastructuur, je hebt geen grote IT-afdeling nodig en als bedrijf kan je je volledig op je core business richten. Goed beheer is nodig om de kostenvoordelen van de cloud ook daadwerkelijk te realiseren en om de veiligheid te waarborgen.

Cybercrime

We leven in een tijd waarin de IT-omgeving blijft groeien in complexiteit, waardoor een grotere druk op de intere IT-teams komt te staan. Met de toename in cybercrime en de cyberaanvallen die dagelijks plaatsvinden, is een managed cloud een betrouwbare en veilig optie. Of je nu problemen hebt met hardware, met een cyberaanval te maken krijgt of dat er een datalek is, met de managed cloud heb je jouw gegevens en applicaties binnen een mum van tijd weer terug. Dit is de tijd om te overwegen om hierop een beroep op te doen.