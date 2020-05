IKEA-restaurants en speelplaatsen blijven dicht

IKEA houdt zijn restaurants en speelplaatsen Småland ook na 1 juni dicht. Hoewel restaurants en cafés in Nederland dan onder bepaalde voorwaarden weer open mogen, wil de woonwinkelreus zich blijven richten op “doelgericht en functioneel winkelen”.

“Als wij onze restaurants en speelplaatsen zouden openen, dan is dat een uitnodiging voor een normaal, compleet dagje uit. Maar wij vinden dat die tijd nog niet is aangebroken”, zegt een woordvoerder. “We volgen de situatie op de voet, maar voorlopig houden we die extra faciliteiten in de winkels gesloten.”

Op 28 april heropenden de IKEA-winkels in Nederland. Het van huis uit Zweedse bedrijf nam toen de nodige veiligheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Ook vanaf 1 juni blijven die maatregelen van kracht. Zo is maar een beperkt aantal bezoekers welkom in de filialen en is winkelen toegestaan met maximaal twee mensen tegelijk.