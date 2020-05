Boze Tata-medewerkers blokkeren poorten IJmuiden

Medewerkers van Tata Steel hebben de ingangen van het complex in IJmuiden geblokkeerd. Ze zijn nog altijd boos over het vertrek van directievoorzitter Theo Henrar, die zonder opgaaf van reden weg moest. Ook zijn ze boos over de reorganisatieplannen. Volgens de ondernemingsraad van Tata gaat het om een wilde actie van in eerste instantie ruim honderd medewerkers.

Het is al tijden onrustig bij het concern. Eerder op dinsdag legden medewerkers van de nachtploeg al het werk neer. Vorige week waren er spontane werkonderbrekingen en acties om het ongenoegen te uiten. Volgens vakbond FNV is de woede over de gang van zaken bij de werknemers enorm.

Volgens de ondernemingsraad dreigen de zaken te escaleren als een verklaring over het vertrek vanuit India uitblijft. Henrar kwam eerder met de vakbonden een werkgelegenheidsgarantie overeen, waardoor tot oktober 2021 geen ontslagen zouden vallen. FNV zei eerder de indruk te hebben dat de topman niet vrijwillig opstapt, maar min of meer gedwongen afscheid neemt. Het bedrijf sprak dit tegen.

Minister van Economische Zaken Eric Wiebes noemde het vertrek van Henrar eerder nadelig voor Nederland.

In IJmuiden werken ongeveer 9000 mensen op het complex van de vroegere Koninklijke Hoogovens. Tata Steel in IJmuiden is onderdeel van Tata Steel Europe (TSE), dat op zijn beurt weer onderdeel is van het Indiase Tata Steel Limited.