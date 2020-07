‘Aantal vacatures toont herstel na coronadip’

Het aantal vacatures in het Nederlandse bedrijfsleven is afgelopen maand weer aangetrokken na de forse afname in de voorgaande maanden. Wel zijn er nu nog altijd flink minder vacatures dan in juli vorig jaar als gevolg van de corona-uitbraak en de maatregelen om het virus in te dammen, meldt vacaturesite Indeed op basis van eigen cijfers.

“Het lijkt erop dat de vacaturemarkt voor nu de bodem heeft bereikt en zelfs licht terugveert”, zegt Arjan Vissers, die bij Indeed Benelux verantwoordelijk is voor de strategie. Ook nieuwe vacatures, vacatures die in de afgelopen zeven dagen geplaatst zijn, laten volgens hem een positieve ontwikkeling zien.

Afgelopen maand was er de meeste vraag naar verkopers, timmermannen en schoonmakers. Ook voor bijvoorbeeld verpleegkundigen waren er veel vacatures. De laatste tijd waren er ook verbeteringen te zien bij de vraag naar personeel in sectoren als de beveiliging.

“De zwaar getroffen sectoren horeca, hospitality en toerisme, blijven, ondanks de versoepelingen van de maatregelen, nog steeds sterk achter als het gaat om de vraag naar werknemers”, erkent Vissers. “Terwijl de zomerperiode normaal gesproken voor hen juist een topseizoen is, kunnen horeca-ondernemers het voorlopig af met hun huidige personeelsbezetting.”

Indeed is naar eigen zeggen de grootste vacaturesite van Nederland en tevens de rest van de wereld. Het bedrijf helpt werkzoekenden in meer dan zestig landen bij het vinden van miljoenen vacatures.