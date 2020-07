RAI Amsterdam schrapt 30 procent van de banen

Congrescentrum RAI Amsterdam gaat zo’n 30 procent van de banen schrappen omdat het zwaar te lijden heeft onder de coronacrisis. Dat komt neer op 125 medewerkers, laat RAI-topman Paul Riemens aan De Telegraaf weten. Hij verwacht dit jaar een verlies van 20 miljoen euro.

“De ondernemingsraad wordt om advies gevraagd, ook over een sociaal plan. Ontslagen zijn niet te voorkomen. We spreken van een voorgenomen reorganisatie”, zegt Riemens die hoopt op betere omstandigheden volgend jaar. “We richten ons op 2021, als de coronasituatie hopelijk is verbeterd, al zal de omzet ook dan mager zijn.”

Volgens Riemens is het schrappen van bijna alle evenementen voor dit jaar niet alleen een aderlating voor de RAI, maar ook voor de regio. “Voor Schiphol en Amsterdam is de impact enorm. We ontvangen jaarlijks 1,7 miljoen bezoekers uit de hele wereld, die ook gebruik maken van horeca, catering, vervoer, cultuur. Het gaat normaal bijvoorbeeld om meer dan 100.000 overnachtingen. De gemeente heeft berekend dat we werk bieden aan ruim 30.000 mensen. Elke euro die in de RAI wordt besteed, leidt tot een uitgave van zeven euro in de stad. Ik voel dus een extra verantwoordelijkheid om te overleven.”