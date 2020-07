Verkoop scooters en brommers gestegen door coronacrisis

De verkoop van nieuwe scooters en brommers is in het eerste halfjaar van dit jaar flink gestegen omdat mensen vanwege de coronacrisis vaker kiezen voor eigen vervoer. In de eerste zes maanden van 2020 werden 23,7 procent meer snor- en bromfietsen verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar, melden RAI Vereniging, BOVAG en dataleverancier RDC .

In het eerste halfjaar werden in totaal 36.346 nieuwe scooters en brommers verkocht. In totaal rijden er nu bijna 1,3 miljoen rond in Nederland.

BOVAG en RAI Vereniging zijn tevreden met de transitie naar elektrisch vervoer. Inmiddels is bijna één op de vijf nieuwe scooters elektrisch aangedreven. Vanaf 2025 mogen in Nederland alleen nog maar elektrische varianten worden verkocht.