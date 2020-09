Nederlandse industrie vreest voor banen door scherpe CO2-taks

Tienduizenden werknemers in de industrie vrezen dat het kabinet onnodige risico’s neemt bij de vormgeving van de CO2-heffing. Dat schrijven de voorzitters van ondernemingsraden van twaalf grote industriebedrijven in een open brief aan de politiek, waar De Telegraaf eerder over berichtte. Volgens hen heeft de coronacrisis diepe sporen achtergelaten en moeten bedrijven daarom wat meer ruimte krijgen om de overgang te maken naar duurzame productie.

De ondernemingsraden onderschrijven de gemaakte klimaatafspraken en de Green Deal van de Europese Unie. “Dit doel bereiken we nooit als onze bedrijven over de grens worden gejaagd”, zo valt in de brief te lezen. De vertegenwoordigers van de werknemers in de industrie vragen het kabinet daarom om geen scherpere eisen te stellen dan andere Europese landen. “Wij houden het kabinet aan de belofte dat een CO2-heffing niet mag leiden tot banenverlies of tot vertrek van Nederlandse industrie naar het buitenland.”

De ondernemingsraden voelen zich gesteund door een advies van de Sociaal Economische Raad (SER) van eind juni. Daarin vroeg het belangrijke adviesorgaan het kabinet om rekening te houden met de coronacrisis bij het maken van klimaatmaatregelen.

Onder meer de voorzitters van de ondernemingsraden van ExxonMobil Nederland, Tata Steel en Sabic Nederland onderschreven de brief.