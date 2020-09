Crisis zadelt JD Sports op met extra kosten

De coronacrisis heeft sportwinkelketen JD Sports gedwongen om extra kosten te maken. Om de impact van de crisis te verzachten werd meer in de onlineverkoop geïnvesteerd. JD Sports is onder meer eigenaar van de ketens Perry Sport en Aktiesport.,

JD Sports sloot de zes maanden tot 1 augustus af met een winst voor belastingen van 41,5 miljoen pond (46,1 miljoen euro). Dat was een jaar eerder nog 129,9 miljoen pond. De winstval was niet louter het gevolg van de oplopende kosten. Door de winkelsluitingen, en ondanks de extra online-inspanningen, viel de omzet lager uit. Die bedroeg over de afgelopen maanden 2,5 miljard pond, waar dat een jaar eerder 2,7 miljard pond was.

JD Sports heeft naar eigen zeggen de impact van de winkelsluitingen op de omzet aardig weten te pareren. De prestaties in de Verenigde Staten bestempelt het bedrijf als uitstekend, waarbij Finish Line en JD volledig wisten te profiteren van de toegenomen consumentenvraag geholpen door belastingvoordelen. Verder wijst het bedrijf erop dat in Nederland en Duitsland de impact van de winkelsluitingen het minst was.

Vanwege de aanhoudende onzekerheden besloot JD Sports om geen dividend uit te keren. Naast de crisis zorgt ook de aanhoudende malaise in de winkelstraten voor hoofdbrekens. Voor het hele jaar rekent het bedrijf op een winst voor belastingen van 265 miljoen pond.