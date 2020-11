‘10.000 hectare bos gekapt door palmolieleveranciers Neste’

Palmoliebedrijven die leveren aan het Finse energiebedrijf Neste zijn verantwoordelijk voor de kap van zeker 10.000 hectare bos in de afgelopen anderhalf jaar. Ook zijn ze betrokken bij branden, landconflicten, omkoping en schending van arbeidsrecht, meldt Milieudefensie op basis van onderzoek door het bureau Profundo.

De ontbossing door de palmoliebedrijven gebeurde tussen januari 2019 en juni 2020. In de plantages van deze palmoliebedrijven zijn bijna 13.000 brandhaarden waargenomen over heel 2019, aldus Milieudefensie. Als voorbeeld wordt leverancier First Resources genoemd die verantwoordelijk zou zijn voor 1600 hectare ontbossing, 2000 brandhaarden en meerdere conflicten over land met lokale gemeenschappen. Bij Golden Agri Resources zijn 1000 brandhaarden geteld. Tegen die leverancier loopt volgens milieuorganisatie ook een klacht over illegale ontbossing en omkoping.

“Het Finse oliebedrijf Neste is naar eigen zeggen al jaren een van de meest duurzame bedrijven ter wereld”, zegt Anne Wijers van Milieudefensie. “Maar de palmolie die Neste verwerkt tot zogenaamde ‘biobrandstof’ is afkomstig van beruchte bosvernielers, landrovers en uitbuiters.”

Neste is de grootste biobrandstofproducent ter wereld en heeft in Rotterdam de grootste biodieselfabriek van Europa. In 2019 verwerkte Neste wereldwijd 1,3 miljoen ton aan palmolieproducten, aldus Milieudefensie. Die zijn vooral afkomstig uit Maleisië en Indonesië.

Milieudefensie wil dat Nederland een verbod instelt op het gebruik van biobrandstoffen uit voedselgewassen, omdat het zeer schadelijk voor het milieu zou zijn. In het bijzonder omdat er enorme hoeveelheden landbouwgrond voor nodig zijn, waarvoor tropische regenwouden worden gekapt.