Tot september voor 857 miljoen euro aan mondkapjes geïmporteerd

Nederland heeft door de uitbraak van het coronavirus tot september voor 857 miljoen euro aan medische en niet-medische mondmaskers geïmporteerd. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is bijna vijf keer zoveel als een jaar eerder.

In maart en april, toen het coronavirus voor het eerst om zich heen sloeg in Nederland, was er veel te doen om de beschikbaarheid van mondkapjes. Wereldwijd was er sprake van een nijpend tekort. In maart doneerde China 1,3 miljoen mondkapjes aan Nederland, waarvan het ministerie van Volksgezondheid bijna de helft afkeurde.

Verschillende politieke partijen willen dat Nederland voor medische beschermingsmiddelen, waaronder mondmaskers, minder afhankelijk wordt van landen als China. Zo wil de VVD in de wet regelen dat Nederlandse bedrijven, zoals textiel- of chemiebedrijven, tijdens een crisis medisch materiaal kunnen produceren.

Eerder dit jaar werd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) afgeraden om mondkapjes op straat te dragen. Volgens de deskundigen werkten alleen bepaalde mondmaskers om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Alledaags gebruik van mondkapjes die niet aan strenge voorwaarden voldoen zorgen voor een gevoel van “schijnveiligheid” en “voegt niets toe”, zei zorgminister Hugo de Jonge begin april.

Inmiddels wil het kabinet mensen uiterlijk per 1 december verplichten om een mondkapje te dragen in publieke binnenruimtes. Dat kondigde minister De Jonge dinsdag aan.