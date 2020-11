‘Coronacrisis blijft drukken op resultaten ING’

ING heeft de coronacrisis naar verwachting ook in het derde kwartaal flink gevoeld. Analisten gaan er in doorsnee vanuit dat de winst van de bank net als in de voorgaande twee kwartalen stevig is gekelderd. Hoe de resultaten precies uitpakken, maakt ING donderdagochtend bekend.

Beleggers houden de ogen waarschijnlijk vooral gericht op de stroppenpot van de bank. ING moest in het tweede kwartaal nog meer dan 1,3 miljard euro opzij zetten voor leningen die mogelijk nooit worden terugbetaald. Dat drukte toen flink op de resultaten.

Bij de publicatie van de nieuwe kwartaalcijfers zal de aandacht ook uitgaan naar eventuele opmerkingen van ING over de eigen inspanningen om witwassen tegen te gaan. Afgelopen periode kwamen nieuwe kwesties aan het licht. Zo bleken na onderzoek van de Nationale Bank van Belgiƫ de antiwitwascontroles van ING bij de zuiderburen niet helemaal op orde. Ook werd bekend dat de Poolse dochter van de bank een aantal klanten jarenlang dubieus geld vanuit Rusland liet wegsluizen. Het is niet bekend of de nieuwe kwesties nog kunnen leiden tot extra sancties.

Ook andere beursgenoteerde bedrijven als biotechnoloog Galapagos en bouwbedrijf BAM geven donderdag een kijkje in de boeken over de afgelopen periode. Ook buiten Nederland is het weer een drukke cijferdag voor beleggers. Onder meer de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa, het Amerikaanse autoconcern General Motors en taxibedrijf Uber publiceren hun kwartaalresultaten.