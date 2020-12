Coronavaccin en Tankan-rapport stuwen Nikkei

De Japanse aandelenbeurs is maandag met een kleine winst begonnen aan de nieuwe handelsweek. De vooruitgang met de verspreiding van het coronavaccin gaf beleggers moed. Een positief Tankan-rapport van de Bank of Japan, waaruit bleek dat het vertrouwen van grote Japanse bedrijven is verbeterd in het snelste tempo in bijna twee decennia, bood eveneens steun aan de handel. De sterke stijging van het aantal coronabesmettingen in Japan en de vrees voor striktere maatregelen om de virusuitbraak in te dammen hielden de koerswinsten beperkt.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde 0,3 procent in de plus op 26.732,44 punten. Volgens de Japanse centrale bank is de stemming bij grote ondernemingen dit kwartaal uitgekomen op min 10, tegen min 27 in het vorige kwartaal. Het ondernemersvertrouwen liet daarmee voor het tweede kwartaal op rij een verbetering zien. Ook viel het cijfer hoger uit dan economen hadden verwacht. Automaker Toyota dikte bijna 2 procent aan, mede dankzij solide Chinese autoverkopen in november. Computerspelletjesmaker Nintendo bleef profiteren van de strengere coronamaatregelen en kreeg er dik 3 procent bij.

De andere belangrijke beurzen in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien. De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,3 procent hoger en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,6 procent. De Kospi in Seoul daalde 0,2 procent na een recordstijging van het aantal coronagevallen in Zuid-Korea. De Australische All Ordinaries in Sydney klom 0,3 procent.