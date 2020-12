Export trok sterk aan in oktober

De export van goederen is in oktober met 4,1 procent gestegen in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt dat met name meer chemische producten, landbouwgoederen en machines en apparaten werden uitgevoerd.

De export van goederen maakt ongeveer driekwart uit van de totale export. Het volume van de import was in oktober 0,3 procent kleiner dan een jaar terug.

Volgens de zogeheten exportradar van het statistiekbureau zijn de omstandigheden voor de uitvoer in december minder ongunstig dan in oktober. Dat komt vooral door de minder sterke krimp van de Duitse industrie. Ook het vertrouwen van Duitse en Europese industriƫle ondernemers verbeterde opnieuw.

In de exportradar wordt onder meer gekeken naar de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. Een verbetering van de omstandigheden betekent volgens het CBS niet per se een hogere groei van de export.