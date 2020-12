Vertrekkende DNB-bestuurder pleit voor deltaplan tegen witwassen

Vertrekkend bestuurder Frank Elderson van De Nederlandsche Bank (DNB) pleit voor een deltaplan tegen witwassen. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa. Elderson, die dinsdag begint als bestuurder bij de Europese Centrale Bank (ECB), stelt dat boeven zich pas zorgen maken als alle onderdelen van het beleid op orde zijn, zo zegt hij in een afscheidsinterview met Het Financieele Dagblad.

Volgens Elderson pakken banken hun taak als poortwachter steeds serieuzer op. Daarom is volgens hem nu de samenleving aan zet. De wegen richting Nederland worden flink gevuld met crimineel geld. Volgens schattingen gaat het om circa 16 miljard euro. “Dat is niet alleen een resultaat van die tekortschietende poortwachters. Maar ook van de opsporingscapaciteit van de overheid, van ons fiscale stelsel, van ons drugsbeleid en van het feit dat we letterlijk een doorvoerhaven zijn van legitieme en illegale spullen. We zijn behalve dominee ook koopman.”

Volgens Elderson is door de banken in de strijd tegen crimineel geld de laatste jaren echt een bladzijde omgeslagen. “Ik hoor bankiers niet meer zeggen dat ze zijn opgescheept met een taak die eigenlijk niet bij ze hoort. Dat is ontzettend belangrijk, want DNB heeft beperkte middelen”, zegt hij tegen de krant. Hij vindt het daarom “niet meer dan fair” tegenover de financiĆ«le sector dat de politiek actief gaat nadenken hoe de criminele miljarden omlaag te krijgen.