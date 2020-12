NS: aantal treinreizigers dit jaar meer dan gehalveerd

Het aantal treinreizigers komt dit jaar naar verwachting op ongeveer 45 procent uit van 2019. Dat verwacht treinvervoerder Nederlandse Spoorwegen (NS) in zijn eindejaarsprognose. Daarvan zal zo’n 93,4 procent op tijd zijn gearriveerd. De NS had zwaar te lijden onder de coronacrisis en het vele thuiswerken.

De terugkeer van de treinreizigers is voor volgend jaar dan ook de topprioriteit, laat NS-topvrouw Marjan Rintel weten. “Door corona voelen we meer dan ooit wat de waarde van reizen is. De vrijheid om te gaan en staan waar je wilt.” Dat mensen die weer naar kantoor gaan dat met de trein blijven doen, is volgens Rintel in het belang van heel Nederland. “Als alle reizigers de weg opgaan, loopt het land vast en raken de duurzaamheidsambities uit zicht.”

Dit jaar reisden er gemiddeld zo’n 580.000 mensen per dag met de trein, in 2019 was dat nog gemiddeld circa 1,3 miljoen. In januari en februari vervoerde NS nog meer reizigers dan in 2019, maar daarna kwam er de klad in door het coronavirus. Het dieptepunt lag in april toen Nederland in de eerste intelligente lockdown zat. Toen gingen er 11 keer zo weinig reizigers met de trein dan een jaar eerder. Dat cijfer liep langzaam op tot ongeveer de helft van het aantal reizigers in september. Het weer oplopende aantal besmettingen zorgde er echter voor dat het aantal reizigers sindsdien ongeveer een derde was van vorig jaar.

NS zette daardoor weliswaar minder treinen in, maar toch was er een lichtpuntje. Zowel op het gewone net als op de hogesnelheidslijn reden er meer treinen op tijd. Ook was de kans op een zitplaats in de spits hoger dan ooit. “Het laat zien dat we er alles aan hebben gedaan om onze reizigers prettig en verantwoord te kunnen vervoeren”, meent Rintel. “Dat is een groot compliment waard aan al die NS’ers die Nederland bereikbaar houden in deze moeilijke tijd.”