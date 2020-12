Personeel Google mag langer thuiswerken

Werknemers van Google, onderdeel van het Amerikaanse techconcern Alphabet, mogen vanwege de coronapandemie langer vanuit huis werken. De onderneming verlengde de huidige regeling tot en met september volgend jaar, waardoor het nog maanden duurt voordat de werknemers terugkeren op kantoor.

Ook testte het bedrijf het idee van een flexibele werkweek, voor op het moment dat de kantoren weer worden bemand. Onderdeel van dat plan is dat werknemers deels vanuit huis blijven werken, en wekelijks drie dagen op kantoor verschijnen.

Volgens Google zal een flexibel werkmodel zorgen voor een grotere productiviteit, betere samenwerking en een beter welzijn. Google was een van de eerste bedrijven die zijn werknemers vroeg om vanuit huis te werken als gevolg van corona. In eerste instantie was het de bedoeling dat de medewerkers al in januari op kantoor zouden terugkeren. Die termijn werd al opgeschoven naar juli en nu dus tot na de zomer.

Google sloot zijn kantoren begin maart. Het bedrijf heeft meer dan 100.000 mensen in dienst en huurt daarnaast ook tienduizenden mensen in.