Branchevereniging blij met ‘vluchtstrook’ voor winkeliers

De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) is blij dat de regering naar verluidt overweegt om bestellingen bij winkels afhalen mogelijk te maken. Directeur Eus Peters vergelijkt dat met een vluchtstrook die opengaat nadat een weg versperd is geraakt bij een ongeluk. “Winkeliers gaan hier geen winst op maken en het is ook niet de oplossing voor onze problemen. Daarvoor moeten we echt weer open kunnen. Maar het is een hoopvolle eerste stap.”

RND en andere brancheverenigingen als InRetail willen al langer dat bestellingen bij winkels moeten kunnen worden opgehaald. Zij menen dat dit kan zonder dat er extra contactmomenten zijn en daarom zou dit niet tot extra verspreiding van het coronavirus leiden.

RND wijst erop dat bouwmarkten sinds december wel al ‘click en collect’ mochten aanbieden omdat zij essentiĆ«le zaken verkopen. “Klanten in bouwmarkten zijn enorm blij omdat ze niet dagen op de bestelling hoeven te wachten en onzeker zijn over het tijdstip, maar hooguit een dag later al hun bestelling contactloos op kunnen halen op een afgesproken tijdstip en op een vertrouwde plaats”, aldus Peters. “Maar ook ondernemers zijn blij omdat ze het contact met de klant kunnen houden en medewerkers het gevoel hebben op deze manier waarde toe te voegen voor hun klanten.”