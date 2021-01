Oud ECB-baas Draghi genoemd als nieuwe premier Italië

Voormalig president van de Europese Centrale bank (ECB) wordt de nieuwe premier van Italië als het aan Matteo Renzi ligt. Bronnen bij diens partij Italia Viva zeggen tegen persbureau Reuters dat het aanstellen van Draghi een van de voorstellen van Renzi is. In een interview met de krant Corriere della Sera ontkent Renzi nu al bezig te zijn met wie er premier wordt en gaat het er volgens hem om eerst een akkoord te sluiten om weer een meerderheidsregering te hebben.

Oud-premier Renzi ontketende een kabinetscrisis door met Italia Viva uit de coalitieregering van premier Giuseppe Conte te stappen uit onvrede over de manier waarop Conte de coronapandemie en de daaropvolgende economische crisis aanpakte. In het bijzonder is Renzi het oneens met de plannen om 200 miljard euro uit te geven uit het coronaherstelfonds van de Europese Unie.

Mediaberichten dat de Italiaanse president Sergio Mattarella al met Draghi heeft gesproken, werden vanuit het presidentieel paleis direct tegengesproken. Het is bovendien onduidelijk of Draghi wel zin heeft om zich in de Italiaanse politiek te begeven. Sinds zijn aftreden bij de ECB aan het einde van zijn termijn heeft hij zich grotendeels van het publieke toneel teruggetrokken.